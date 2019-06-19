«Лилль» отказал «Ювентусу» в трансфере защитника Габриэля за € 25 млн

Туринский «Ювентус» не сумел приобрести бразильского защитника «Лилля» Габриэля, утверждает RMC Sport.
По данным источника, итальянский клуб предлагал за футболиста € 25 млн, но получил отказ. «Лилль» намерен удержать бразильца в составе, несмотря на то что им интересуются ещё несколько клубов.
Габриэль перешёл в «Лилль» летом 2017 года из клуба «Аваи». Сумма трансфера составила € 3 млн. В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 14 матчах французского национального чемпионата (11 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с французским клубом действителен до лета 2021 года.
«Лилль» финишировал на втором месте в Лиге 1 и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.
- 20 июня 2019
-
00:08
- 19 июня 2019
-
23:59
-
23:51
-
23:43
-
23:37
-
23:27
-
23:21
-
23:08
-
22:58
-
22:58
-
22:41
-
22:34
-
22:15
-
22:12
-
21:53
-
21:39
-
21:37
-
21:22
-
21:20
-
21:19
-
21:00
-
20:55
-
20:33
-
20:30
-
20:14
-
20:10
-
19:55
-
19:49
-
19:33
-
19:32
-
19:26
-
19:25
-
19:19
-
19:12
-
19:09«Зенит» возобновил интерес к Кудряшову Эксклюзив