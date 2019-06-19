«Лилль» отказал «Ювентусу» в трансфере защитника Габриэля за € 25 млн

Туринский «Ювентус» не сумел приобрести бразильского защитника «Лилля» Габриэля, утверждает RMC Sport.

По данным источника, итальянский клуб предлагал за футболиста € 25 млн, но получил отказ. «Лилль» намерен удержать бразильца в составе, несмотря на то что им интересуются ещё несколько клубов.

Габриэль перешёл в «Лилль» летом 2017 года из клуба «Аваи». Сумма трансфера составила € 3 млн. В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 14 матчах французского национального чемпионата (11 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с французским клубом действителен до лета 2021 года.

«Лилль» финишировал на втором месте в Лиге 1 и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.