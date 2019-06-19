Сарри прилетел в Турин и посетил тренировочную базу «Ювентуса»

Сегодня, 19 июня, новоиспечённый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прибыл в Турин.

60-летний специалист уже посетил клубную базу «старой синьоры».

Фото доступны в «твиттере» «Ювентуса».

В четверг, 20 июня, итальянский наставник будет официально представлен в качестве нового главного тренера «Ювентуса».

Сарри сменил на посту главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который работал с туринской командой на протяжении последних пяти лет — с 2014 по 2019 год.



Последним клубом Сарри был лондонский «Челси», который он возглавил летом 2018 года. Под руководством итальянского специалиста столичная команда в сезоне-2018/19 заняла третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, дошла до финала Кубка английской лиги и выиграла Лигу Европы.