Срна вернулся в «Шахтёр» и войдёт в тренерский штаб
37-летний экс-капитан «Шахтёра» Дарио Срна завершил выступления в «Кальяри» и возвращается в донецкий клуб, где присоединится к тренерскому штабу Луиша Каштру. Об этом сообщил официальный сайт украинской команды.
Дарио выступал в составе оранжево-чёрных с 2003 по 2018 год и установил абсолютный рекорд донецкого клуба по количеству игр. За 15 лет в «Шахтёре» Срна провёл 536 матчей и забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.
Завтра, 21 июня, в киевском отеле «Опера» состоится презентация нового главного тренера «Шахтёра» Луиша Каштру. По окончании мероприятия на вопросы журналистов также ответит и Срна.
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