«Сочи» продлил контракты с Бурмистровым и Заболотным

«Сочи» продлил контракты с нападающим Никитой Бурмистровым и вратарём Николаем Заболотным. Как сообщает официальный «твиттер» сочинского клуба, соглашения с футболистами рассчитаны до 2021 года. Отметим, что оба игрока ранее выступали за «Ротор».



29-летний Бурмистров в прошлом сезоне сыграл 31 матч, в которых отметился тремя забитыми голами. 29-летний Заболотный провёл 35 игр, в которых пропустил 31 мяч.



В прошлом сезоне «Сочи» занял второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и вышел в Премьер-Лигу. В первом туре нового сезона команда Александра Точилина сыграет на выезде со «Спартаком». Игра состоится 17 июля на стадионе «Открытие Арена».

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