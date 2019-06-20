«Сочи» продлил контракты с Бурмистровым и Заболотным
«Сочи» продлил контракты с нападающим Никитой Бурмистровым и вратарём Николаем Заболотным. Как сообщает официальный «твиттер» сочинского клуба, соглашения с футболистами рассчитаны до 2021 года. Отметим, что оба игрока ранее выступали за «Ротор».
29-летний Бурмистров в прошлом сезоне сыграл 31 матч, в которых отметился тремя забитыми голами. 29-летний Заболотный провёл 35 игр, в которых пропустил 31 мяч.
В прошлом сезоне «Сочи» занял второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и вышел в Премьер-Лигу. В первом туре нового сезона команда Александра Точилина сыграет на выезде со «Спартаком». Игра состоится 17 июля на стадионе «Открытие Арена».
- 20 июня 2019
-
16:51
-
16:50
-
16:39
-
16:28
-
16:21
-
16:11
-
16:02
-
15:54
-
15:52
-
15:27
-
15:25
-
15:18
-
15:11
-
14:52
-
14:42
-
14:35
-
14:26
-
14:16
-
14:08
-
14:00
-
13:51
-
13:42
-
13:38
-
13:19
-
13:06
-
13:06
-
12:51
-
12:41
-
12:25
-
12:19
-
12:13
-
11:59
-
11:50
-
11:46
-
11:41
Партнерский контент