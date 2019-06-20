Черчесов и спортсмены не смогли задать вопросы Путину на «Прямой линии»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и известные спортсмены не сумели задать вопросы президенту РФ Владимиру Путину во время «Прямой линии».

В студии помимо Черчесова находились нападающий «Зенита» Артём Дзюба, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов, а также олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. «Прямая линия» продлилась 4 часа 16 минут, но никому из них не дали слова.

Перед началом «Прямой линии» Черчесов в разговоре с журналистами рассказал, что он отвык задавать вопросы и почувствовал растерянность. Дзюба поблагодарил главу государства за популяризацию футбола, которая стала возможной благодаря чемпионату мира, который в 2018 году проходил в России.