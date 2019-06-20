Друг опроверг слухи о симптомах болезни Альцгеймера у Марадоны

Матиас Морла, представитель и друг легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, опроверг появившуюся информацию, что у бывшего игрока выявлены симптомы болезни Альцгеймера.

«Хочу прояснить появившуюся информацию, согласно которой у Диего Марадоны диагностированы признаки болезни Альцгеймера. Все проведённые медицинские исследования не дали никаких подтверждений этим слухам. Эта информация только вредит Диего. Я снова прошу, чтобы все, кому небезразличен Марадона, ценили то, что он делает для нас. Мы должны оказать ему поддержку, а не демонстрировать недовольство и разоблачение в СМИ», — приводит слова Морлы El Mundo Deportivo.

В ближайшее время в Аргентине Марадона перенесёт операции на колене и плече. Из-за проблем со здоровьем он не смог посетить Кубок Америки, который в эти дни проходит в Бразилии.