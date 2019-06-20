Хамес: «Наполи» — клуб с историей
Полузащитник мадридского «Реала» и национальной команды Колумбии Хамес Родригес поделился мнением о «Наполи». Ранее сообщалось, что итальянский клуб близок к трансферу 27-летнего игрока.
«Наполи» — клуб с историей. Раньше там играл Диего Марадона. Придёт время, и я подумаю о своём будущем. Прямо сейчас я сконцентрирован на сборной Колумбии и Кубке Америки», — приводит слова Родригеса Tuttomercatoweb.
Последние два сезона Хамес провёл в мюнхенской «Баварии». Действующие чемпионы Германии заплатили «Реалу» € 13 млн, но отказались от возможности выкупа игрока за € 40 млн.
В минувшей кампании Родригес принял участие в 20 матчах немецкой Бундеслиги. В активе колумбийца 7 голов и 3 результативные передачи.
«Реал» готов заплатить за Неймара € 130 млн, а также отдать Бэйла или Хамеса
- 20 июня 2019
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