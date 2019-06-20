«Краснодар» не сумел обыграть «Чайку»

«Краснодар» на поле клубной академии провёл товарищеский матч с «Чайкой» из села Песчанокопское. Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 2:2.

Автором первого гола стал нападающий «Краснодара» Вандерсон, отличившийся на 33-й минуте после передачи защитника Дмитрия Скопинцева. До перерыва форвард «Чайки» Александр Хохлачёв сравнял счёт. На 64-й минуте «быки» снова вышли вперёд — пенальти реализовал нападающий Иван Игнатьев. В конце игры полузащитник Никита Чалый принёс гостям ничью.

«Краснодар» завершил сезон-2018/19 на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Чайка» стала победителем группы «Юг» в Профессиональной футбольной лиге. В следующей кампании клуб из Песчанокопского будет выступать в Футбольной национальной лиге.