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«Краснодар» не сумел обыграть «Чайку»

«Краснодар» не сумел обыграть «Чайку»
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» на поле клубной академии провёл товарищеский матч с «Чайкой» из села Песчанокопское. Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 2:2.

Автором первого гола стал нападающий «Краснодара» Вандерсон, отличившийся на 33-й минуте после передачи защитника Дмитрия Скопинцева. До перерыва форвард «Чайки» Александр Хохлачёв сравнял счёт. На 64-й минуте «быки» снова вышли вперёд — пенальти реализовал нападающий Иван Игнатьев. В конце игры полузащитник Никита Чалый принёс гостям ничью.

«Краснодар» завершил сезон-2018/19 на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Чайка» стала победителем группы «Юг» в Профессиональной футбольной лиге. В следующей кампании клуб из Песчанокопского будет выступать в Футбольной национальной лиге.

Товарищеские матчи (клубы)
20 июня 2019, четверг. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
2 : 2
Чайка
Песчанокопское, Россия
1:0 – Вандерсон – 33, 1:1 – Хохлачёв – 44, 2:1 – Игнатьев – 63 (пен), 2:2 – Чалый – 85
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