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Боккетти может перейти в «Ростов»

Боккетти может перейти в «Ростов»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может продолжить карьеру в «Ростове». Жёлто-синим 32-летний игрок может достаться бесплатно, так как этим летом у него истекает срок действия контракта с московским клубом.

Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 22 играх. Результативными действиями не отличился. Ранее Боккетти выступал за «Асколи», «Виртус Ланчано», «Фрозиноне», «Дженоа». Во второй половине сезона-2014/15 защитник сдавался в аренду «Спартаком» в «Милан». За сборную Италии игрок провёл пять матчей, однако голов не забивал.

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