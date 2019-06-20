«Зенит» может выкупить Паредеса обратно

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может вернуться в «Зенит», утверждает Le Parisien.

По информации источника, в стане парижан не очень довольны выступлениями 24-летнего хавбека за клуб, поэтому будущее игрока на «Парк де Пренс» остаётся туманным. Сегодня, 20 июня, агент аргентинца находился в столице Франции, где обсудил с руководством «ПСЖ» условия возможного ухода футболиста. Сообщается, что в услугах своего бывшего полузащитника заинтересован «Зенит». При этом речь идёт не об аренде, а о выкупе контракта игрока.

Паредес перешёл в «ПСЖ» в январе текущего года за € 40 млн. Всего в составе парижан он сыграл 22 матча и отдал 2 результативные передачи. За «Зенит» аргентинец выступал в период с 2017 по 2019 год.