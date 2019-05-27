Паредес, Влашич и Дзюба — в символической сборной сезона РПЛ от WhoScored

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную Российской Премьер-Лиги в сезоне-2018/19.



Место в составе нашлось и полузащитнику Леандро Паредесу, который провёл первую половину кампании в «Зените», после чего в зимнее трансферное окно перебрался в «Пари Сен-Жермен».



Символическая сборная сезона в РПЛ: Юрий Дюпин («Анжи»), Сергей Петров («Краснодар»), Тони Шуньич («Динамо»), Родриго Бекао (ЦСКА), Валерий Кичин («Енисей»), Раванелли («Ахмат»), Леандро Паредес («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Виктор Классон («Краснодар»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Артём Дзюба («Зенит»).

Паредес, Влашич и Дзюба – в символической сборной сезона РПЛ от WhoScored Фото: whoscored.com

Чемпионом России по итогам минувшего сезона стал «Зенит», набравший 64 очка и опередивший ближайшего преследователя в лице «Локомотива» на восемь очков. Тройку замкнул «Краснодар». С полной таблицей можно ознакомиться на «Чемпионате».