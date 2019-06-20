Агент: «Спартак» предложил «РБ Лейпциг» € 15 млн за Бруму

По словам Катио Бальде, агента полузащитника «РБ Лейпциг» Арминду Брумы, «Спартак» готов заплатить за его клиента € 15 млн.
«Брума выставлен на трансфер, „РБ Лейпциг“ просит за него € 15 млн. Московский „Спартак“ и ПСВ уже сделали предложения на соответствующую сумму. Поэтому „Порту“ с его предложением в размере € 10 млн нужно будет повышать ставки. Арминду хотел бы вернуться в Португалию и играть за „Порту“, но он открыт для всех предложений и готов сменить команду, так как больше не хочет играть за „РБ Лейпциг“», — приводит слова Бальде Record.
Брума перешёл в «РБ Лейпциг» летом 2017 года из «Галатасарая», сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне 24-летний португалец принял участие в 14 матчах немецкого национального чемпионата (6 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с немецким клубом действует до лета 2022 года.
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