Мусаев — о ничьей с «Чайкой»: игра проходила на фоне больших нагрузок

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат товарищеского матча с «Чайкой» из села Песчанокопское (2:2).

«Игра проходила на фоне больших нагрузок. Сегодня утром даже мы тренировались. Работаем в двухразовом режиме уже на протяжении 10 дней. В целом мы выполнили тот объём работы, который нам был необходим. Конечно, хотелось бы сегодня добиться победы, но на данном этапе это не так важно. Радует, что обошлось без травм. Сейчас будет несколько выходных и будем двигаться дальше», — приводит слова Мусаева пресс-служба клуба.

«Краснодар» завершил сезон-2018/19 на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Чайка» стала победителем группы «Юг» в Профессиональной футбольной лиге. В следующей кампании клуб из Песчанокопского будет выступать в Футбольной национальной лиге.