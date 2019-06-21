Игрок юношеской сборной России подписал контракт с испанским клубом
Полузащитник юношеской сборной России Эдгар Севикян заключил соглашение с «Леванте», сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Юный футболист, которому в августе исполнится 18 лет, подписал первый профессиональный контракт в своей карьере. Соглашение с испанским клубом рассчитано на три года.
Севикян до 2016 года выступал за юношеские команды московского «Локомотива», после чего перебрался в Испанию, где с 2017 года выступает за «Леванте». В юношеские сборные России Эдгар вызывается на протяжении последних нескольких лет.
«Леванте» в минувшем сезоне занял 15-е место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 44 очка в 38 турах и финишировав в семи очках от зоны вылета.
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