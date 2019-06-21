«Челси» объявил о назначении Чеха на должность технического советника

Бывший голкипер «Челси» Петр Чех вернулся в клуб на управляющую должность, сообщает пресс-служба лондонского клуба.



Экс-футболист занял пост технического советника синих. Чех будет делиться с руководством соображениями насчёт футбольных вопросов и на тему выступления команды, а также будет отвечать за связь между молодёжной командой и основой. При этом он будет много работать с директором клуба Мариной Грановской.



Чех провёл в «Челси» большую часть профессиональной карьеры. За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих он завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги и один титул Лиги чемпионов. Последние несколько лет Чех провёл в «Арсенале».

Фото доступно в «инстаграме» Чеха.