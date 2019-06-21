Луческу: Фурсенко постоянно общался с игроками «Зенита» в обход меня

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал об отношениях с бывшим президентом петербургского клуба Сергеем Фурсенко во время работы в стане сине-бело-голубых.

«Ладно поддержка – лишь бы не мешали. А в «Зените» Сергей Фурсенко, которого ещё не назначили президентом, уже с апреля взял дела под контроль, постоянно появлялся на базе, расчищал под себя пространство – убрали спортивного директора, врача, других сотрудников… Фурсенко постоянно общался с игроками в обход меня. А мы ведь боролись за титул, за Лигу чемпионов. Он много раз звал пообедать в ресторан «Бруно», убеждал, что хочет строить новый, молодой «Зенит» со мной, что очень меня ценит за Тимощука, который в своё время перешёл в Питер из моего «Шахтёра» и сильно помог. А на деле оказалось, что уже договорился обо всём с Роберто Манчини. Разве это корректно?» — цитирует Луческу «Советский спорт».