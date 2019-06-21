Луческу: в «Спартаке» Понсе может стать звездой, а может показать ноль

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказал мнение по поводу нападающего «Ромы» Эсекьеле Понсе, который в прошлом сезоне выступал за греческий АЕК, а, по данным СМИ, сейчас близок к переходу в «Спартак».



«Переехать в чемпионат России – не проблема. Проблема – заиграть в нём. Понсе хорош и талантлив, но я не могу предсказать, что с ним произойдёт в Премьер-Лиге. Другая система подготовки, другой стиль игры. В конце концов, мы не знаем, какие цели будет ставить «Спартак». Бороться за золото или за первую четвёрку? Результат же не зависит от одного игрока, дело в коллективе в целом. Но Понсе — точно хороший нападающий.

Может стать звездой, а может показать ноль. Он же приходит из чемпионата Греции. Не из «Шахтёра» или «Милана». АЕК — совсем другое дело. У Понсе есть качества, потенциал, но 20 голов в Греции ничего не значат. Впрочем, «Спартак» наверняка всё взвесил. Однако давать прогнозы на чемпионат России – неблагодарное дело. Столько нюансов… Чтобы быть успешным, нужно не только уметь играть, но и обладать крепким характером. Погода, длительные перелёты, часовые пояса, сама игра. Не каждый сможет адаптироваться, но переход в Россию из Греции для Понсе — точно шаг вперёд», — цитирует Луческу «Советский спорт».

В прошлом сезоне Понсе принял участие в 43 матчах во всех турнирах забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.