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Бекао подписался на «Спартак» в «Инстаграме»

Бекао подписался на «Спартак» в «Инстаграме»
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Родриго Бекао подписался на аккаунт в «Инстаграме» принципиального соперника его команды – московского «Спартака».

Напомним, бразилец, которого «армейцы» арендовали летом 2018 года у клуба «Байя», долгое время не может догориться с ЦСКА об условиях соглашения. В начале июня в СМИ появилась информация, согласно которой Бекао согласовал контракт с «Удинезе».

В минувшем сезоне 23-летний защитник принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не записал на свой счёт ни одного результативного действия и получил 9 жёлтых карточек.

«Армейцы», набрав 51 очко, финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице первенства. В следующем сезоне столичный клуб примет участие в Лиге Европы.

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