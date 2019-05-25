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«Ювентус» следит за ситуацией с Романьоли

«Ювентус» следит за ситуацией с Романьоли
Футбол / Италия 0

Капитан «Милана» Алессио Романьоли может сменить клубную прописку по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, этим летом россонери могут выставить на трансфер 24-летнего защитника из-за возможных проблем с правилом финансового фэйр-плей. За ситуацией с футболистом внимательно следит «Ювентус», который заинтересован в укреплении своей линии обороны.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Романьоли принял участие в 40 матчах и отметился двумя результативными ударами. Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 50 млн. Ранее Романьоли выступал также за «Рому» и «Сампдорию».

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