«Ювентус» следит за ситуацией с Романьоли
Капитан «Милана» Алессио Романьоли может сменить клубную прописку по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, этим летом россонери могут выставить на трансфер 24-летнего защитника из-за возможных проблем с правилом финансового фэйр-плей. За ситуацией с футболистом внимательно следит «Ювентус», который заинтересован в укреплении своей линии обороны.
В нынешнем сезоне на клубном уровне Романьоли принял участие в 40 матчах и отметился двумя результативными ударами. Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 50 млн. Ранее Романьоли выступал также за «Рому» и «Сампдорию».
Дибала намерен остаться в «Ювентусе»
- 25 мая 2019
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