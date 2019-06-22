Хорватия с Влашичем уступила Франции и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧЕ U21

В Серравалле на стадионе «Олимпико» состоялся матч 2-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы — 2019 Франция — Хорватия. Победу со счётом 1:0 одержали французские футболисты.

Автором единственного гола стал нападающий «Лиона» Мусса Дембеле, отправивший мяч в ворота хорватов на 8-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник «Анже» Жефф Рен-Аделед.

В составе сборной Хорватии весь матч на поле провели хавбек московского ЦСКА Никола Влашич и защитник казанского «Рубина» Филип Уремович.

Хорватия, не набрав ни одного очка, занимает последнее, четвёртое место в группе C и уже лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

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