Хорватия с Влашичем уступила Франции и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧЕ U21
В Серравалле на стадионе «Олимпико» состоялся матч 2-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы — 2019 Франция — Хорватия. Победу со счётом 1:0 одержали французские футболисты.
Автором единственного гола стал нападающий «Лиона» Мусса Дембеле, отправивший мяч в ворота хорватов на 8-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник «Анже» Жефф Рен-Аделед.
В составе сборной Хорватии весь матч на поле провели хавбек московского ЦСКА Никола Влашич и защитник казанского «Рубина» Филип Уремович.
Хорватия, не набрав ни одного очка, занимает последнее, четвёртое место в группе C и уже лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.
Посмотреть турнирную таблицу Евро-2019 U21 можно на «Чемпионате».
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Йошко Влашич рассказал о том, почему его сын решил остаться в ЦСКА.
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