11 причин, по которым Влашич остался в ЦСКА. По версии его отца

Вчера хорват Никола Влашич подписал 5-летний контракт ЦСКА. Несмотря на многочисленные разговоры о том, что клуб не сможет удержать лидера. По информации «Чемпионата» трансфер хорвата обошёлся «армейцам» в € 15,7 млн.

Отец футболиста — Йошко Влашич рассказал о том, почему его сын решил остаться.

— Когда Никола покинул Москву в конце сезона, все думали, что он уезжает навсегда. Вы предполагали, что он может остаться в ЦСКА?

⁃ Все варианты были на столе. В том числе и вариант остаться в ЦСКА.

— С какими мыслями Никола покинул Москву в конце сезона?

— У него была серьёзная травма. Он хотел как можно скорее вернуться домой, чтобы решить эту проблему. У сборной Хорватии была игра против Уэльса, а после этого начался чемпионат Европы U21. Он хотел участвовать в этих событиях. Отъезд из Москвы произошёл в один момент и внезапно. Но с самого начала ЦСКА был для него очень хорошим выбором, и он сказал это своему агенту.

Влашич остаётся на 5 лет. Как Гинер это делает? А ведь все были уверены, что хорват уйдёт.

— Никола всегда говорил, что он действительно хочет остаться в ЦСКА. Он сдержал своё слово. Это одно из его главных качеств?

— Профессиональный футбол имеет свои законы, и Никола знал, что не может повлиять на ситуацию, которая может произойти. У него был контракт с «Эвертоном». Несмотря на то, что Никола ещё очень молод, у него ярко выраженная личность и чёткая система позитивных ценностей. Его воспитали так, чтобы он уважал других. Он — лидер и победитель, в котором проявляются его гены и воспитание, его футбольный талант и его готовность к трудолюбию. Не могу не сказать, что поддержка, дружба и амбиции, которые он нашёл в ЦСКА, были для него очень важны.

— Наверняка он советовался с вами. Что вы ему говорили? Ведь он сам хотел остаться в России.

— Да. Мы говорили об этом. Но это был его выбор. Я просто поддержал его.

— Как Никола провёл эти полтора месяца? Было ли это трудно, потому что он не знал своего будущего?

— За последние полтора месяца в его жизни было две темы. Первая — как вылечить травму и одновременно провести лучшую подготовку к чемпионату Европы. Вторая — решить вопрос с будущим как можно скорее.

Во время восстановления он усердно занимался терапией и тренировками по 8 часов в день. Что касается будущего, то он постоянно был на связи со своим агентом Тончи Мартичем.

— Вы сами очень переживали?

— Да. Врачи хотели положить его ногу в гипс на четыре недели. Мы пошли другим путём. Много лет назад мы начали сотрудничать с одним прекрасным физиотерапевтом. К тому же я создал для сына специальную программу тренировок. Через 24 часа после тренировки в Сплите он уже мог нормально ходить, а через 10 дней мог бегать с максимальной интенсивностью.

— Многие писали об интересе к Николе из Турции. Действительно рассматривался этот вариант?

— Никола уважал все клубы, кто интересовался им как футболистом. Но для этих вещей у него есть агент. Хотя последнее решение всегда оставалось за ним.

— Как отец, вы полностью поддерживаете решение своего сына? Гордитесь ли вы тем, что он перешёл в ЦСКА?

— Да, я поддерживаю его решение поехать в Москву в ЦСКА. И я горжусь этим.

— Было очень больно и неприятно, когда Никола мало играл в «Эвертоне»?

— Честно говоря, это больше проблема «Эвертона», а не моя. Иногда случалось, что некоторые вещи шли в неправильном направлении без чьей-либо вины.

Вокруг Влашича ЦСКА может строиться долго. Это великолепный командный игрок Хорват ярок, но для него важнее, что яркой получается вся командная игра.

— Что побудило Николу выбрать ЦСКА даже без Лиги чемпионов, а не остаться в Англии?

— Могу привести целый список факторов.

1. Тренер Гончаренко очень заинтересован в Николе и очень ему доверяет.

2. Гончаренко — отличный тренер и очень хороший человек.

3. ЦСКА — отличный клуб, и у него отличные болельщики.

4. Москва — замечательный город.

5. У ЦСКА молодая команда, которая может процветать, и Никола хочет выиграть с ней несколько титулов.

6. Российская лига очень сильна.

7. Руководство ЦСКА показало отличные навыки ведения переговоров и ведения бизнеса.

8. Никола обязательно улучшит свои футбольные навыки здесь и станет лучше.

9. Футбольная инфраструктура в России очень хорошая.

10. Россия — аккуратная и безопасная страна.

11. Он очень уважал то, как к нему относились в России последние 10 месяцев, начиная от тренера, клуба, товарищей по команде, заканчивая фанатами и журналистами.



— Почему Никола так любит Гончаренко? Что особенного в этом тренере?

— Гончаренко понадобилось всего три дня, чтобы увидеть, какой игрок пришёл в его команду. Это был подарок для обоих. Оба они уверены друг в друге и уважают друг друга. И как я уже говорил, Гончаренко просто отличный тренер.

⁃ Теперь, когда всё произошло, что вы можете сказать фанатам ЦСКА? Ведь они в восторге от Николы и его трансфера.

⁃ Наверняка Никола будет становиться всё лучше и лучше как футболист. Вместе с ЦСКА они смогут улучшить друг друга.