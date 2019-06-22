Виллиан отказался от перехода в китайский клуб и зарплаты € 13 млн в год
Вингер «Челси» Виллиан отказался от щедрого предложения от «Шаньхай Шэньхуа», утверждает UOL.
По информации источника, китайский клуб был готов платить бразильцу € 13 млн в год чистыми. Кроме того, «Шаньхай» был готов предоставить в распоряжение 30-летнего футболиста роскошную квартиру и два автомобиля с водителем.
В завершившемся сезоне Виллиан сыграл на клубном уровне 56 матчей. На счету игрока 8 забитых мячей и 14 результативных передач. Контракт вингера с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость бразильца на сегодняшний день составляет € 40 млн. Ранее футболист выступал также за «Коринтианс», донецкий «Шахтёр» и «Анжи». В составе сборной Бразилии игрок провёл 66 матчей и забил 8 мячей.
«Челси» отказал «Атлетико» и «Барселоне» в продаже Виллиана
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