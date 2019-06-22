Кюйт может стать совладельцем «Болтона»

Бывший голландский футболист Дирк Кюйт близок к приобретению клуба Футбольной Лиги 1 «Болтон». Об этом сообщает ad.nl.
Голландский футбольный агент Роб Янсен рассказал в эфире телеканала, что он и ряд бывших звёзд, которые он представлял, включая Кюйта, мечтают о совместном владении футбольным клубом.
«У меня и у игроков утопическое представление, как следует руководить футбольным клубом и что нужно для достижения наивысшего уровня. Я действительно с нетерпением жду этого приключения. Думаю, уже скоро нам удастся воплотить в жизнь нашу мечту», — заявил Янсен.
Агент не раскрыл названия клуба, однако голландские СМИ считают, что выбор Янсена и его клиентов пал на «Болтон». Вылетевший в прошлом сезоне из Чемпионшипа в Лигу 1 клуб испытывает серьёзные финансовые затруднения.
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