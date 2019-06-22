«Спартак» разгромил «Сочи» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Спартак» принимал «Сочи». Встреча состоялась на тренировочной базе стадиона «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 7:1 в пользу красно-белых.



Голы в составе «Спартака» на счету полузащитников Солтмурада Бакаева, Александра Ломовицкого, Максима Глушенкова, а также нападающих Георгия Мелкадзе, Зе Луиша, забившего с пенальти, и Луиса Адриано, записавшего на свой счёт два забитых мяча. На 63-й минуте хавбек красно-белых Аяз Гулиев не сумел реализовать 11-метровый удар. Через 13 минут пенальти, назначенный в ворота московской команды, успешно реализовал полузащитник Анатолий Катрич, который находится на просмотре в «Сочи».



24 июня «Спартак» отправится на сбор в Австрию, где примет участие в Кубке Париматч Премьер. Турнир будет проходить в местечке Пёллау, которое расположено на востоке страны. 27 июня «Спартак» сыграет с «Ростовом» первый матч на турнире. 30 июня красно-белые будут противостоять ЦСКА, а 4 июля завершат выступление в Кубке Париматч Премьер игрой с «Краснодаром».