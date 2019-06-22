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«Спартак» разгромил «Сочи» в товарищеском матче

«Спартак» разгромил «Сочи» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче «Спартак» принимал «Сочи». Встреча состоялась на тренировочной базе стадиона «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 7:1 в пользу красно-белых.

Голы в составе «Спартака» на счету полузащитников Солтмурада Бакаева, Александра Ломовицкого, Максима Глушенкова, а также нападающих Георгия Мелкадзе, Зе Луиша, забившего с пенальти, и Луиса Адриано, записавшего на свой счёт два забитых мяча. На 63-й минуте хавбек красно-белых Аяз Гулиев не сумел реализовать 11-метровый удар. Через 13 минут пенальти, назначенный в ворота московской команды, успешно реализовал полузащитник Анатолий Катрич, который находится на просмотре в «Сочи».

24 июня «Спартак» отправится на сбор в Австрию, где примет участие в Кубке Париматч Премьер. Турнир будет проходить в местечке Пёллау, которое расположено на востоке страны. 27 июня «Спартак» сыграет с «Ростовом» первый матч на турнире. 30 июня красно-белые будут противостоять ЦСКА, а 4 июля завершат выступление в Кубке Париматч Премьер игрой с «Краснодаром».

Товарищеские матчи (клубы)
22 июня 2019, суббота. 11:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
7 : 1
Сочи
Сочи, Россия
1:0 – Адриано – 23, 2:0 – Бакаев – 31, 3:0 – Ломовицкий – 37, 4:0 – Адриано – 40, 5:0 – Зе Луиш – 60 (пен), 6:0 – Глушенков – 71, 6:1 – Катрич – 76 (пен), 7:1 – Мелкадзе – 90
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