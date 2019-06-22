Лопетеги хочет усилить «Севилью» защитником «Реала» Начо

Испанский защитник мадридского «Реала» Начо в ближайшее время может стать игроком «Севильи». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован лично Хулен Лопетеги, возглавивший андалусийский клуб. Ранее Лопетеги работал с Начо в «Реале», который недолго тренировал в 2018 году.
Основным препятствием для трансфера является высокая зарплата Начо в столичном клубе. Испанцу придётся пойти на понижение оклада ради перехода в «Севилью».
В сезоне-2018/19 Начо провёл 20 матчей (19 — в основе), в которых отметился одной результативной передачей.
В чемпионате Испании сезона-2018/19 «Севилья» заняла пятое место, что не позволяет ей выступать в Лиге чемпионов. «Реал» финишировал третьим и напрямую попадёт в групповой этап престижного турнира.
- 22 июня 2019
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