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Сарри определил основную позицию на поле для Роналду

Сарри определил основную позицию на поле для Роналду
Футбол / Италия 0

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри определился с позицией, на которой будет выступать португалец Криштиану Ронладу в сезоне-2019/20. Специалист видит пятикратного обладателя «Золотого мяча» центральным нападающим, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сарри провёл личную беседу с португальцем в ходе которой заявил, что тот способен забивать не менее 40 голов за сезон. В прошлом сезоне Роналду забил 28 мячей в 40 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. В настоящее время Криштиану проводит отпуск на Лазурном побережье Франции.

В ближайшее время Сарри планирует ещё несколько личных встреч с лидерами туринской команды. Специалист хочет обсудить с ними курс, по которому «Ювентус» будет двигаться в сезоне-2019/20.

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