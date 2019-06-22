Сарри определил основную позицию на поле для Роналду
Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри определился с позицией, на которой будет выступать португалец Криштиану Ронладу в сезоне-2019/20. Специалист видит пятикратного обладателя «Золотого мяча» центральным нападающим, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Сарри провёл личную беседу с португальцем в ходе которой заявил, что тот способен забивать не менее 40 голов за сезон. В прошлом сезоне Роналду забил 28 мячей в 40 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. В настоящее время Криштиану проводит отпуск на Лазурном побережье Франции.
В ближайшее время Сарри планирует ещё несколько личных встреч с лидерами туринской команды. Специалист хочет обсудить с ними курс, по которому «Ювентус» будет двигаться в сезоне-2019/20.
Сарри: хотел бы помочь Роналду побить новые рекорды
- 22 июня 2019
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