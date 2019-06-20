Сарри: хотел бы помочь Роналду побить новые рекорды

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, какие цели ставит перед собой в туринской команде. Специалист сменил на этом посту Массимилиано Аллегри, который был наставником туринского «Ювентуса» с 2014 по 2019 год.
«Я хочу вставать каждое утро и учиться выигрывать матчи. У нас должны быть чёткие представления о двух или трёх игроках, которые могут помочь нам изменить ситуацию, а затем поставить их в условия, чтобы они могли принести нам максимум. Я хотел бы помочь Криштиану Роналду побить новые рекорды.
В течение трёх лет я просыпался и думал о том, как победить «Ювентус», потому что это была непобедимая команда. Я отдал 110% сил, но мы не преуспели. Это прошлый опыт, и мой профессионализм сейчас заставит меня отдать всё для новой компании», — сказал Сарри на пресс-конференции.
- 20 июня 2019
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