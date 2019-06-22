Агент Гамшика опроверг информацию о возможном переходе игрока в «Рому»

Мартин Петрас, агент полузащитник «Далянь Ифань» Марека Гамшика, опроверг информацию, что словацкий футболист может перейти в «Рому».
«Марек абсолютно счастлив в Китае, он не собирается возвращаться в Европу. Он намерен соблюдать условия контракта с китайским клубом, у него большие цели. К тому же дом и семья Марека — это „Наполи“. Он никогда не станет выступать за другую команду», — приводит слова Петраса Sky Sport Italia.
Игроком «Далянь Ифань» Гамшик стал прошлой зимой. По сообщениям СМИ, «Наполи» получило за своего лидера € 20 млн. В новой команде провёл 11 матчей, забил один мяч.
Словацкий футболист выступал за «Наполи» с 2007 года. Словак является рекордсменом неаполитанского клуба по количеству проведённых матчей и забитых мячей. Аналогичные рекорды хавбеку принадлежат и в сборной Словакии.
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