Понсе определился с номером в «Спартаке»

Новичок московского «Спартака» нападающий Эсекьель Понсе определился с игровым номером, сообщает пресс-служба клуба.



В следующем сезоне 22-летний аргентинский футболист будет выходить на поле с 19-м номером на спине.



Напомним, Понсе перешёл в «Спартак» из «Ромы» и заключил с красно-белыми долгосрочный контракт, условия которого не разглашаются.



В минувшем сезоне Эсекьель выступал в составе афинского АЕКа на правах аренды. Ранее римский клуб отдавал форварда в аренду в «Гранаду», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Лилль». В прошлом сезоне Понсе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 21 гол и 4 результативные передачи.



«Спартак» по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Понсе – отличный завершитель. Но в одиночку он «Спартак» не спасёт Рассказываем, что за нападающего подписали красно-белые.