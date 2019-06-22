Понсе определился с номером в «Спартаке»
Новичок московского «Спартака» нападающий Эсекьель Понсе определился с игровым номером, сообщает пресс-служба клуба.
В следующем сезоне 22-летний аргентинский футболист будет выходить на поле с 19-м номером на спине.
Напомним, Понсе перешёл в «Спартак» из «Ромы» и заключил с красно-белыми долгосрочный контракт, условия которого не разглашаются.
В минувшем сезоне Эсекьель выступал в составе афинского АЕКа на правах аренды. Ранее римский клуб отдавал форварда в аренду в «Гранаду», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Лилль». В прошлом сезоне Понсе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 21 гол и 4 результативные передачи.
«Спартак» по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Понсе – отличный завершитель. Но в одиночку он «Спартак» не спасёт
Рассказываем, что за нападающего подписали красно-белые.
- 22 июня 2019
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