Настоящий детектив: в России официально выявлена сдача матча

Предыстория

13 мая в зоне «Юг» второго дивизиона состоялся потрясающий по накалу матч. «Чайка», лидирующая в таблице, принимала крепкий «Черноморец». Хозяева пропустили первыми, но ещё до перерыва отыграли один мяч, а во втором тайме обрушили на ворота соперника всю мощь своей атаки и забили ещё дважды. 3:1 – та волевая победа фактически закрыла вопрос выхода «Чайки» в ФНЛ.



Только при просмотре хайлайтов игры восторгаться характером «Чайки» совершенно перехотелось. Голы она забивала играючи, без какого-либо сопротивления «Черноморца». Имитация футбола продолжалась весь второй тайм. Советуем освежить тот великий матч в памяти и ещё раз пересмотреть обзор. Не теряйте время и начинайте сразу со второй половины. Особое внимание – на действия защитников новороссийской команды, выступающих под 2-м (Анатолий Пуляев), 3-м (Иван Юдин), 6-м (Станислав Резников) и 24-м (Сергей Обивалин) номерами.

Обвинения

Сразу же после матча пошли гневные заявления представителя клуба «Урожай», который боролся с «Чайкой» за выход в ФНЛ, отставал лишь на одно очко за три тура до конца и очень надеялся на «Черноморец». В роли первоначальных обвинителей выступили генеральный директор краснодарского клуба Дмитрий Градиленко и футбольный агент Джамал Акаев.

«13.05.19. «Чайка» — «Черноморец». Гости, которые не пропустили в последних четырёх матчах ни одного мяча, неожиданно разучились играть строго в обороне. Посмотрите и оставьте комментарий», — написал Градиленко в своём «инстаграме».



«Очевидно, что матч не носит спортивного характера, – поддержал руководителя «Урожая» Акаев. – Неестественные движения и странные расположения игроков на поле дают большую пищу для размышления. Может, парни в синем вдруг решили проецировать шекспировское «All the world's a stage, And all the men and women merely players» на футбольное поле и решили, что они не футболисты, а актёры, тем самым объединив в себе худшие качества, свойственные двум профессиям. Поздравляю всех. ФНЛ получает ещё одну команду, которая готова на всех фронтах тягаться на равных с мастодонтами, в худших традициях этой лиги. А игру бы не мешало рассмотреть компетентным структурам».



Подробнее о той истории можно прочитать тут.

Скандал из ПФЛ! В Краснодаре обвиняют Новороссийск в сдаче матча конкуренту Футбол в ПФЛ – театр, а футболисты – актёры?

Реакция РФС

Игра не прошла мимо Российского футбольного союза. Спустя два дня, 15 мая, президент организации Александр Дюков сделал громкое заявление, не жалея категоричных слов.



«Мы изучаем информацию о матче зоны “Юг” ПФЛ “Чайка” — “Черноморец”. У нас есть основания полагать, что его результат — неспортивный, — подчеркнул Дюков. – РФС направил заявление в МВД, и просим министерство также провести соответствующую проверку. Мы будем жёстко бороться с договорными матчами и попытками влиять на результат. Уверен, что в этом нас поддержат правоохранительные органы. Спорт должен быть честным, надо уважать интересы болельщиков и спортсменов».

Позиция «Чайки»

«Чайка» согласилась с инициативой Дюкова расследовать ситуацию, но категорически опровергла своё участие в сговоре и попросила соблюдать презумпцию невиновности.



Оставшиеся три тура сельский клуб выиграл. Он занял первое место и напрямую попал в ФНЛ. Вскоре после решения задачи президент и основатель Андрей Чайка дал большое интервью «Чемпионату», где ещё раз гневно опроверг все обвинения в адрес команды.

«У государственных клубов будущего нет». Частная команда из села вышла в ФНЛ Хозяин «Чайки» объясняет, зачем тратит собственные деньги на заведомо убыточное предприятие.

Итог расследования №1: Градиленко пытался стимулировать «Черноморец»

Расследование не затянулось на целую вечность. Меньше чем через месяц пошли первые санкции от РФС.



Ещё раз напомним, что одним из первых громкое обвинительное заявление сделал генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко. Расследование постановило, что сам он тоже замешан в делах неспортивного характера.



«РФС проводилась и ещё проводится служебная проверка по матчу «Чайка» — «Черноморец», — заявил в пятницу глава КДК РФС Артур Григорьянц. — В ходе проведения комплексов всех проверочных мероприятий получены объяснения футболистов, судей, инспекторов, результаты психо-физиологического исследования с использованием компьютерного полиграфа и ряд иных документальных материалов по тем или иным аспектам, которые подтверждают обстоятельства влияния на результат матча.

Состоялось заседание рабочей группы технического комитета РФС. В ходе детального изучения видеоматериалов матча подготовлено экспертное заключение состава технического комитета РФС. Там было указано, что действия игроков «Черноморца» Пуляева, Резникова, Юдина имеют неспортивный характер и вызывают сомнения в честности ведения спортивной борьбы.



По полученным данным в день матча, в ходе проведения установочного совещания главным тренером «Черноморца» Дышековым, было сделано объявление игрокам, что генеральный директор «Урожая» Градиленко предложил Дышекову 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой». По словам игроков и главного тренера «Черноморца», указанные денежные средства должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения после победы над «Чайкой».

Сегодня в заседании приняли участие Пуляев, Резников и Юдин, инспектор матча, вся судейская бригада, представители «Чайки». Было установлено, что после первого тайма (1:1), команда «Черноморец» начала проигрывать «Чайке», что нарушило условия негласной договоренности и привело к резонансным заявлениям Градиленко в СМИ. Во время второго тайма игроки линии обороны «Черноморец» практически сдали игру, чем обеспечили победу соперника».



От себя добавим, что, судя по объяснению, речь идёт не о подкупе со стороны Градиленко, а о стимулировании – вполне распространённом явлении в российском футболе. Правда, официально ни разу не признанным. В этом и вся разница.

Итог расследования №2: три защитника «Черноморца» сдавали игру, поскольку им предложили деньги на стороне

Если бы «Черноморец» победил, то заработал бы свои 500 тыс. рублей, а ситуация, скорее всего, никуда бы не ушла. И уж точно не было бы никакого скандала. Но что-то вдруг пошло не так.



«Сегодня в заседании приняли участие Пуляев, Резников и Юдин (три защитника из четырёх), инспектор матча, вся судейская бригада, представители «Чайки», — продолжил Григорьянц. Действия Пуляева, Резникова и Юдина вызвали недовольство у других игроков «Черноморца». Внутри команды были перепалки, стычки — как на поле, так и в подтрибунном помещении. Это подтвердили игроки и главный тренер.



Материалами сегодняшнего дела было установлено, что игроки «Черноморца», которые не были вовлечены в эту странную игру, предъявляли претензии Пуляеву, Резникову и Юдину. Дошло до того, что трое защитников тренировались отдельно, потому что другие футболисты попросили. На это Пуляев, Резников и Юдин ответили, что они хотели сохранить все в тайне, а потом разделить с товарищами по команде все полученные средства.



Эти трое отказались проходить полиграф. Все прошли: Градиленко, Дышеков, другие игроки «Черноморца». Проверка ещё не закончена, она продолжается. Будет ещё установлено, откуда они должны были получить от 1 до 2 млн рублей.



Другие футболисты, которые прошли полиграф, сказали, что эти трое должны были получить указанную сумму. Сегодня мы рассматривали факт влияния на матч — его мы выявили. Как Дешекова и Градиленко, так и сговора трёх игроков на влияние результата матча».



Резюмируем: трём защитникам пообещали за поражение сумму, превышающую 500 тысяч рублей от Градиленко за победу, и они предпочли проиграть. Кто именно предлагал от 1 до 2 млн рублей – пока не объявлено.



И другой важный момент: действия центрального защитника Обивалина подозрений не вызвали, хотя он заработал в свои ворота пенальти и тоже совершал перемещения и действия, напоминающие имитацию футбола.

Итог расследования №3: вина «Чайки» не установлена, результат пока остался в силе

Наказания от КДК РФС выглядят следующим образом.



Градиленко за оказание воздействия на официальное лицо клуба (главного тренера «Черноморца» Дышекова) с целью влияния на результат матча отстранён от любой деятельности, связанной с футболом, на один год.



Тренер Дышеков за оказание воздействия на игроков «Черноморца», с целью влияния на результат (видимо, за согласие принять деньги от Градиленко), отстранён от любой деятельности, связанной с футболом, на один год.



Игроки «Черноморца» Резников, Юдин и Пуляев отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, на три года.



При этом результат матча не аннулируется, поскольку вина «Чайки» не установлена, а «Черноморец» проиграл не после дружного сговора (во всяком случае, пока официально речь об этом не идёт), а исключительно силами трёх футболистов, которым на стороне пообещали деньги.



«Данный вопрос приостановлен, — сказал Григорьянц. – Это связано с тем фактом, что проверка МВД и РФС продолжается. Пока мы приняли решение только по официальным лицам клуба и футболистам».