Тренер «Шеффилда»: хотели бы подписать контракт с Савиным

Тренер «Шеффилда» Кирк Джексон дал комментарий после товарищеского матча с московским «Торпедо» (0:5).

«Выход Евгения Савина сломал игру? В первую очередь мы сделали замены, потому что игроки к перерыву очень устали. Против защитников «Торпедо» играть было не самым большим удовольствием. Даже пришлось менять нападающего из-за травмы. Любая замена ломает игру, но мы хотим дать шанс всем.

«Шеффилд» вполне может заключить соглашение с Савиным, почему нет? Мы бы хотели подписать с ним контракт. В феврале Евгений приезжал в Шеффилд, провёл одну тренировку, он нам понравился. Тогда ещё предложили ему контракт, но он был занят, поэтому отложили разговор до следующего сезона.

Пригласить Павлюченко на следующий матч? А вы знаете его? Можете позвать? Мы всегда будем рады видеть его в составе», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.