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Сборная Нигерии обыграла Бурунди в матче Кубка африканских наций

Сборная Нигерии обыграла Бурунди в матче Кубка африканских наций
Футбол / Прочие турниры 0

В Египте на стадионе «Александрия» состоялся матч 1-го тура группового турнира Кубка африканских наций Нигерия — Бурунди. Победу со счётом 1:0 одержали нигерийские футболисты.

Автором единственного гола стал нападающий национальной команды Нигерии Одион Игало, отправивший мяч в ворота Бурунди на 77-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Ола Эйна.

Сборная Нигерии, набрав 3 очка, возглавляет турнирную таблицу группы B, Бурунди (0) занимает последнее, четвёртое место.

Во 2-м туре Нигерия 26 июня сыграет с национальной командой Гвинеи, а сборная Бурунди на следующий день встретится с Мадагаскаром.

Посмотреть турнирную таблицу и календарь Кубка африканских наций можно на «Чемпионате».

Кубок африканских наций. Группа B. 1-й тур
22 июня 2019, суббота. 20:00 МСК
Нигерия
1 : 0
Бурунди
1:0 – Игало – 77
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