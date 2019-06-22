Сборная Нигерии обыграла Бурунди в матче Кубка африканских наций
В Египте на стадионе «Александрия» состоялся матч 1-го тура группового турнира Кубка африканских наций Нигерия — Бурунди. Победу со счётом 1:0 одержали нигерийские футболисты.
Автором единственного гола стал нападающий национальной команды Нигерии Одион Игало, отправивший мяч в ворота Бурунди на 77-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Ола Эйна.
Сборная Нигерии, набрав 3 очка, возглавляет турнирную таблицу группы B, Бурунди (0) занимает последнее, четвёртое место.
Во 2-м туре Нигерия 26 июня сыграет с национальной командой Гвинеи, а сборная Бурунди на следующий день встретится с Мадагаскаром.
Посмотреть турнирную таблицу и календарь Кубка африканских наций можно на «Чемпионате».
Кубок африканских наций. Группа B. 1-й тур
22 июня 2019, суббота. 20:00 МСК
Нигерия
1 : 0
Бурунди
1:0 – Игало – 77
Вместо карточки платочек. Футбольный арбитр красиво разыграл игрока
Тот сначала испугался, а потом в восторге начал аплодировать арбитру. Видео удивительного момента в необычном матче.
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