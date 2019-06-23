Дани Алвес: любой соперник в четвертьфинале будет сложным

Хавбек бразильской сборной Дани Алвес прокомментировал разгромную победу над Перу.

«Любой соперник, который достанется нам, будет сложным. Самым важным для нас было квалифицироваться на первом месте в группе, это была наша первая цель, она достигнута. Теперь будем ждать, кто достанется нам», – цитирует Sport.es Алвеса.

Сборная Бразилия в Сан-Паулу на стадионе «Арена Коринтианс» в матче заключительного тура группового этапа Кубка Америки — 2019 крупно обыграла национальную команду Перу со счётом 5:0 и вышла в четвертьфинал турнира. Авторами голов стали нападающие Роберто Фирмино, Эвертон и Виллиан, а также хавбек Каземиро и защитник Дани Алвес. В добавленное арбитром время форвард Габриэл Жезус не реализовал 11-метровый удар.