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Бразилия разгромила Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки

Бразилия разгромила Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки
Футбол / Южная Америка 0

В Сан-Паулу на стадионе «Арена Коринтианс» состоялся матч 3-го тура группы А Кубка Америки — 2019 Перу — Бразилия. Победу со счётом 5:0 одержали бразильские футболисты.

Авторами голов стали нападающие Роберто Фирмино, Эвертон и Виллиан, а также хавбек Каземиро и защитник Дани Алвес.

В другой встрече 3-го тура группы А национальная команда Боливии встретилась в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» с Венесуэлой. Победу со счётом 3:1 одержали венесуэльцы.

В составе Венесуэлы отличились форварды Дарвин Мачис, оформивший дубль, и Хосеф Мартинес. Единственный мяч Боливии забил полузащитник Лионель Хустиньяно.

Итоговая таблица группы А

1. Бразилия — 7 очков
2. Венесуэла — 5
3. Перу — 4
4. Боливия — 0

Сборные Бразилии и Венесуэлы вышли в четвертьфинал Кубка Америки. Национальная команда Перу сохраняет шансы сыграть в плей-офф турнира.

Кубок Америки
22 июня 2019, суббота. 22:00 МСК
Перу
0 : 5
Бразилия
0:1 – Каземиро – 12, 0:2 – Фирмино – 19, 0:3 – Эвертон – 32, 0:4 – Алвес – 53, 0:5 – Виллиан – 90
Кубок Америки
22 июня 2019, суббота. 22:00 МСК
Боливия
1 : 3
Венесуэла
0:1 – Мачис – 2, 0:2 – Мачис – 55, 1:2 – Хустиньяно – 82, 1:3 – Мартинес – 86
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