Бразилия разгромила Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки

В Сан-Паулу на стадионе «Арена Коринтианс» состоялся матч 3-го тура группы А Кубка Америки — 2019 Перу — Бразилия. Победу со счётом 5:0 одержали бразильские футболисты.

Авторами голов стали нападающие Роберто Фирмино, Эвертон и Виллиан, а также хавбек Каземиро и защитник Дани Алвес.

В другой встрече 3-го тура группы А национальная команда Боливии встретилась в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» с Венесуэлой. Победу со счётом 3:1 одержали венесуэльцы.

В составе Венесуэлы отличились форварды Дарвин Мачис, оформивший дубль, и Хосеф Мартинес. Единственный мяч Боливии забил полузащитник Лионель Хустиньяно.

Итоговая таблица группы А

1. Бразилия — 7 очков

2. Венесуэла — 5

3. Перу — 4

4. Боливия — 0

Сборные Бразилии и Венесуэлы вышли в четвертьфинал Кубка Америки. Национальная команда Перу сохраняет шансы сыграть в плей-офф турнира.