Бразилия разгромила Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки

В Сан-Паулу на стадионе «Арена Коринтианс» состоялся матч 3-го тура группы А Кубка Америки — 2019 Перу — Бразилия. Победу со счётом 5:0 одержали бразильские футболисты.
Авторами голов стали нападающие Роберто Фирмино, Эвертон и Виллиан, а также хавбек Каземиро и защитник Дани Алвес.
В другой встрече 3-го тура группы А национальная команда Боливии встретилась в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» с Венесуэлой. Победу со счётом 3:1 одержали венесуэльцы.
В составе Венесуэлы отличились форварды Дарвин Мачис, оформивший дубль, и Хосеф Мартинес. Единственный мяч Боливии забил полузащитник Лионель Хустиньяно.
Итоговая таблица группы А
1. Бразилия — 7 очков
2. Венесуэла — 5
3. Перу — 4
4. Боливия — 0
Сборные Бразилии и Венесуэлы вышли в четвертьфинал Кубка Америки. Национальная команда Перу сохраняет шансы сыграть в плей-офф турнира.
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