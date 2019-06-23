Источник: «Зенит» готов продать Ригони в «Ривер Плейт» за $ 9 млн
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может покинуть петербургский клуб и вернуться в Аргентину, сообщает журналист Circulo Central Мати Мендия на странице в «Твиттере».
По информации источника, в услугах футболиста заинтересован «Ривер Плейт». Сообщается, что «Зенит» готов расстаться с игроком, если аргентинский клуб заплатит за трансфер $ 9 млн.
Ригони перешёл в «Зенит» из «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 аргентинский футболист провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах нынешнего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. По итогам сезона-2018/19 петербургский «Зенит» стал чемпионом России.
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