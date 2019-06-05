Дриусси: Ригони спрашивает меня о «Ривер Плейт»
Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси сообщил, что его одноклубник и соотечественник Эмилиано Ригони расспрашивает его о «Ривер Плейт».
«Он спрашивает меня о „Ривер Плейт“, и я говорю ему, что это очень большой клуб. Когда переживаешь сложные моменты в карьере, ты должен принимать решения сам. Не нужно вмешиваться в это. Он сам примет решение, которое будет лучшим для него», — приводит слова Дриусси TyC Sports.
Слухи связывали «Ривер Плейт» с Ригони в минувшие трансферные окна. Заинтересованность в переходе футболиста проявлял лично главный тренер аргентинского клуба Марсело Гальярдо.
Дриусси является воспитанником клуба «Ривер Плейт». За команду из Буэнос-Айреса он выступал в период с 2013 по 2017 год.
Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока команды в мае
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