Дриусси: Ригони спрашивает меня о «Ривер Плейт»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси сообщил, что его одноклубник и соотечественник Эмилиано Ригони расспрашивает его о «Ривер Плейт».

«Он спрашивает меня о „Ривер Плейт“, и я говорю ему, что это очень большой клуб. Когда переживаешь сложные моменты в карьере, ты должен принимать решения сам. Не нужно вмешиваться в это. Он сам примет решение, которое будет лучшим для него», — приводит слова Дриусси TyC Sports.

Слухи связывали «Ривер Плейт» с Ригони в минувшие трансферные окна. Заинтересованность в переходе футболиста проявлял лично главный тренер аргентинского клуба Марсело Гальярдо.

Дриусси является воспитанником клуба «Ривер Плейт». За команду из Буэнос-Айреса он выступал в период с 2013 по 2017 год.