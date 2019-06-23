Неймар — игрокам «Барселоны»: расслабьтесь, я вернусь

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар выразил уверенность, что продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Sport.es.



Ранее появилась информация, что 27-летний бразильский форвард может вернуться в каталонский клуб, за который выступал ранее. Позже стало известно, что Неймар принял условия, которые каталонцы выдвинули ему для возвращения из «ПСЖ».



По информации источника, переговоры сторон находятся на ранней стадии, однако Неймар уверен в скором заключении сделки. В одном из последних сообщений, которое он отправил игрокам каталонского клуба, бразилец написал: «Расслабьтесь, я вернусь».



Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразильский форвард забил 15 голов и отдал 7 результативных передач в 17 матчах чемпионата Франции. В Лиге чемпионов бразилец записал в актив 5 мячей и 2 голевых паса в 6 встречах.

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