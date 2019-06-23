Маркиньос — о возможном уходе Неймара из «ПСЖ»: это очень деликатная ситуация
Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба нападающего команды Неймара.
«Уходит ли он? Мы об этом не говорим. Это очень деликатная ситуация», — сказал Маркиньос в интервью Sky Sports.
По информации СМИ, Неймар ранее сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи о желании вернуться в каталонскую «Барселону», цвета которой он защищал с 2013 по 2017 год. Сине-гранатовые уже начали переговоры о трансфере.
Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года.
В минувшем сезоне Неймар забил 15 голов и отдал 7 результативных передач в 17 матчах чемпионата Франции. В Лиге чемпионов бразилец записал в актив 5 мячей и 2 голевых паса в 6 встречах.
Неймар: футбол всегда был для меня шоу
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