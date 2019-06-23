Наставник женской сборной Камеруна — о судействе в игре с Англией: это позор

Главный тренер женской сборной Камеруна Ален Джеумфа назвал позорным судейство в матче 1/8 финала чемпионата мира, в котором его команда уступила Англии (0:3).

«Я почувствовал, что мы начали терять игру, когда в наши ворота на 14-й минуте был назначен свободный удар. Я думаю, что это позор. Мы не намерены были пропускать в первые 20 минут, но этого хотели официальные лица. После этого гола ритм игроков упал, но я хотел бы снять перед ними шляпу за их выступление, несмотря на ошибки судейства.

Мы играли честно, это футбол. Всё, что я сказал, это то, что это было несправедливо. Это футбол. Это игра. Сегодня вечером рефери принял много неверных решений. Посмотрите матч, и вы увидите её ошибки. Мои игроки не отказывались играть. Они действовали профессионально.



Мы смогли сделать счёт 2:1, но снова наш гол был незасчитан при помощи VAR. Я думаю, если бы этот гол был засчитан, результат был бы другой", — цитирует наставника Джеумфа Yahoo Sports.