Камерунская футболистка толкнула судью, засчитавшую спорный гол англичанок
Игрок сборной Камеруна Джанетт Янго толкнула главного арбитра в матче 1/8 финала женского чемпионата мира с Англией.
В середине второго тайма 10-й номер африканской команды толкнула руками в спину судью. Рефери не предъявила Янго наказания, посчитав, что та сыграла неумышленно.
Видео доступно в «твиттере» RatedRHero.
Отметим, что камерунские футболистки были крайне разгневаны после второго гола в свои ворота, который был забит в компенсированное время первого тайма. Арбитр изначально не засчитал гол, зафиксировав офсайд, но затем пересмотрел решение, воспользовавшись VAR. Камерунские спортсменки обвинили ФИФА в расизме и даже не хотели выходить на второй тайм.
Сам матч завершился со счётом 3:0 в пользу англичанок.
Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после VAR
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