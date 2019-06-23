Камерунская футболистка толкнула судью, засчитавшую спорный гол англичанок

Игрок сборной Камеруна Джанетт Янго толкнула главного арбитра в матче 1/8 финала женского чемпионата мира с Англией.

В середине второго тайма 10-й номер африканской команды толкнула руками в спину судью. Рефери не предъявила Янго наказания, посчитав, что та сыграла неумышленно.

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Отметим, что камерунские футболистки были крайне разгневаны после второго гола в свои ворота, который был забит в компенсированное время первого тайма. Арбитр изначально не засчитал гол, зафиксировав офсайд, но затем пересмотрел решение, воспользовавшись VAR. Камерунские спортсменки обвинили ФИФА в расизме и даже не хотели выходить на второй тайм.

Сам матч завершился со счётом 3:0 в пользу англичанок.