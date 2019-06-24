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Родриго Де Пауль: сегодня мы отпразднуем день рождения Месси

Родриго Де Пауль: сегодня мы отпразднуем день рождения Месси
Футбол / Южная Америка 0

Хавбек сборной Аргентины Родриго Де Пауль поделился мнением о победе в матче заключительного тура группового этапа Кубка Америки с Катаром со счётом 2:0 и выходе в четвертьфинал турнира.

«Сегодня мы отпразднуем день рождения Лео Месси, а завтра будем думать о следующем сопернике. Мы скорее чувствуем радость, чем облегчение, потому что смогли достичь своей первой цели на этом Кубке. Ощущали ли мы давление? В футболе его не бывает. Есть ответственность, и сегодня мы были на высоте. Наша страна живёт футболом, сегодняшняя победа порадовала множество семей, мы хотели подарить им эту радость», – приводят слова Де Пауля TyC Sports.

В четвертьфинале Аргентина сыграет с Венесуэлой. Матч состоится 28 июня.

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