Родриго Де Пауль: сегодня мы отпразднуем день рождения Месси
Хавбек сборной Аргентины Родриго Де Пауль поделился мнением о победе в матче заключительного тура группового этапа Кубка Америки с Катаром со счётом 2:0 и выходе в четвертьфинал турнира.
«Сегодня мы отпразднуем день рождения Лео Месси, а завтра будем думать о следующем сопернике. Мы скорее чувствуем радость, чем облегчение, потому что смогли достичь своей первой цели на этом Кубке. Ощущали ли мы давление? В футболе его не бывает. Есть ответственность, и сегодня мы были на высоте. Наша страна живёт футболом, сегодняшняя победа порадовала множество семей, мы хотели подарить им эту радость», – приводят слова Де Пауля TyC Sports.
В четвертьфинале Аргентина сыграет с Венесуэлой. Матч состоится 28 июня.
Месси: Аргентине нужен был матч со сборной Катара, чтобы обрести уверенность
- 24 июня 2019
-
07:15
-
07:01
-
06:30
-
06:06
-
05:46
-
04:55
-
04:45
-
04:35
-
03:20
-
02:59
-
02:40
-
01:50
-
01:30
-
01:15
-
00:52
-
00:31
-
00:31
-
00:08
-
00:02
- 23 июня 2019
-
23:55
-
23:53
-
23:35
-
23:21
-
23:19
-
23:05
-
22:55
-
22:46
-
22:33
-
22:33
-
22:15
-
21:59
-
21:58
-
21:48
-
21:25
-
21:17
Партнерский контент