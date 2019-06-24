Кулибали: не знаю, останусь ли в «Наполи»
Защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали высказался о своём будущем в связи со слухами об уходе из клуба.
«Останусь ли я в «Наполи»? Не знаю. Думаю, да. Но мне нужно сыграть на Кубке африканских наций. После этого я вернусь в «Наполи», и мы посмотрим, что произойдёт. Сейчас все говорят обо мне, но лично я говорю только о Сенегале, потому что хочу добиться чего-то серьёзного со сборной. Не хочу говорить о своём будущем», — приводит слова Кулибали Goal.com.
Ранее сообщалось, что серьёзный интерес к 28-летнему защитнику проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». По последней информации СМИ, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уведомил «горожан», что готов отпустить сенегальца за € 120 млн.
«Наполи» готов отпустить Кулибали в «Манчестер Сити» за € 120 млн
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