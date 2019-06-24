Источник: Промес подписал контракт с «Аяксом»

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес, вероятно, продолжит карьеру в амстердамском «Аяксе».



Как утверждает De Telegraaf, 27-летний футболист заключил соглашение с клубом из Нидерландов. Контракт рассчитан до лета 2024 года. Утверждается, что ради перехода в «Аякс» Квинси отказал нескольким зарубежным клубам.



Российским любителям футбола Промес хорошо известен по выступлениям за московский «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. С красно-белыми хавбек завоевал титул чемпиона России и Суперкубок страны.



За свою карьеру Промес также защищал цвета «Твенте» и «Гоу Эхед Иглс». За «Севилью» он выступает с лета прошлого года. В минувшем сезоне игрок принял участие в 33 матчах испанской Примеры, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

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