«Аякс» попытается приобрести Промеса, если продаст Зиеша и Нереса
Амстердамский «Аякс» проявляет серьёзный интерес к бывшему полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу, ныне выступающему за «Севилью», сообщает De Telegraaf.
Основной проблемой для «Аякса» является стоимость возможного трансфера. В контракте Промеса с испанским клубом прописана сумма отступных в размере € 150 млн.
Сначала амстердамцы попытаются продать хавбека Хакима Зиеша и нападающего Давида Нереса. Вырученные деньги действующие чемпионы Нидерландов намерены использовать для покупки Квинси.
Напомним, Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью» в конце лета 2018 года. В завершившемся сезоне 27-летний игрок сборной Нидерландов забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 33 матчах испанской Примеры.
Промес — об аренде в «Спартак»: почему нет
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