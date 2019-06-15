«Аякс» попытается приобрести Промеса, если продаст Зиеша и Нереса

Амстердамский «Аякс» проявляет серьёзный интерес к бывшему полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу, ныне выступающему за «Севилью», сообщает De Telegraaf.

Основной проблемой для «Аякса» является стоимость возможного трансфера. В контракте Промеса с испанским клубом прописана сумма отступных в размере € 150 млн.

Сначала амстердамцы попытаются продать хавбека Хакима Зиеша и нападающего Давида Нереса. Вырученные деньги действующие чемпионы Нидерландов намерены использовать для покупки Квинси.

Напомним, Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью» в конце лета 2018 года. В завершившемся сезоне 27-летний игрок сборной Нидерландов забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 33 матчах испанской Примеры.