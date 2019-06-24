«Милан» и «Интер» подтвердили снос «Сан-Сиро» и строительство нового стадиона

В «Милане» и «Интере» подтвердили строительство нового стадиона, на котором в будущем команды будут проводить домашние матчи.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на ANSA, руководители обоих клубов заявили журналистам, что нынешняя арена команд – «Сан-Сиро» – будет снесена, после рядом будет возведён новый стадион. При этом на месте старой арены также будет вестись строительство.
Ранее сообщалось, что россонери и нерадзурри рассчитывают, что новый стадион будет открыт к началу сезона-2022/23.
Арена «Сан-Сиро» открылась в сентябре 1926 года. В 1979 году стадион был переименован в «Джузеппе Меацца» — в честь одного из двух футболистов в истории итальянского футбола, которые входили в состав обеих итальянских сборных, победивших на чемпионатах мира в 1934 и 1938 годах.
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