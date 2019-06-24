В «Ливерпуле» ожидают, что Миньоле останется в команде в роли второго вратаря
Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле может остаться в команде, несмотря на сообщения о предстоящем уходе.
Как сообщает The Times, в стане мерсисайдцев ожидают, что бельгиец останется в клубе и продолжит выступать в роли второго голкипера, при необходимости заменяя основного стража ворот – Алисона Бекера.
Отмечается, что работой Миньоле впечатлён главный тренер красных Юрген Клопп. Немецкий специалист ценит работоспособность 31-летнего футболиста и его готовность жертвовать своими амбициями на благо коллектива. У Симона также хорошие отношения с партнёрами по команде и штабом Клоппа.
Миньоле выступает за «Ливерпуль» с 2013 года. В минувшем сезоне голкипер принял участие лишь в двух матчах, по разу выйдя на поле в Кубке Англии и Кубке лиги.
Миньоле может перейти из «Ливерпуля» в «Борнмут»
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