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В «Ливерпуле» ожидают, что Миньоле останется в команде в роли второго вратаря

В «Ливерпуле» ожидают, что Миньоле останется в команде в роли второго вратаря
Футбол / Англия 0

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле может остаться в команде, несмотря на сообщения о предстоящем уходе.

Как сообщает The Times, в стане мерсисайдцев ожидают, что бельгиец останется в клубе и продолжит выступать в роли второго голкипера, при необходимости заменяя основного стража ворот – Алисона Бекера.

Отмечается, что работой Миньоле впечатлён главный тренер красных Юрген Клопп. Немецкий специалист ценит работоспособность 31-летнего футболиста и его готовность жертвовать своими амбициями на благо коллектива. У Симона также хорошие отношения с партнёрами по команде и штабом Клоппа.

Миньоле выступает за «Ливерпуль» с 2013 года. В минувшем сезоне голкипер принял участие лишь в двух матчах, по разу выйдя на поле в Кубке Англии и Кубке лиги.

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