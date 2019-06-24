«Локомотив» продаёт почти в три раза больше абонементов, чем в прошлом сезоне

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» продал 627 абонементов за пять дней после старта продаж. Отметим, что год назад за аналогичный срок было продано 248 штук.



Ранее стало известно о повышении стоимости сезонных абонементов на матчи «железнодорожников» в новом сезоне, что вызвало дискуссию среди болельщиков. Напомним, что минимальная стоимость абонементов московского «Локомотива» составляет 7000 рублей.



Коммерческий директор «Локомотива» Марат Фаттахов ранее в интервью «Чемпионату» разъяснил основные пункты абонементной программы московского клуба.



Подопечные Юрия Сёмина по итогам прошлого сезона заняли второе место в турнирной таблице РПЛ и обеспечили себе участие в Лиге чемпионов.

«Локомотив»: абонемент — это не скидочная карта