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«Локомотив» продаёт почти в три раза больше абонементов, чем в прошлом сезоне

«Локомотив» продаёт почти в три раза больше абонементов, чем в прошлом сезоне
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» продал 627 абонементов за пять дней после старта продаж. Отметим, что год назад за аналогичный срок было продано 248 штук.

Ранее стало известно о повышении стоимости сезонных абонементов на матчи «железнодорожников» в новом сезоне, что вызвало дискуссию среди болельщиков. Напомним, что минимальная стоимость абонементов московского «Локомотива» составляет 7000 рублей.

Коммерческий директор «Локомотива» Марат Фаттахов ранее в интервью «Чемпионату» разъяснил основные пункты абонементной программы московского клуба.

Подопечные Юрия Сёмина по итогам прошлого сезона заняли второе место в турнирной таблице РПЛ и обеспечили себе участие в Лиге чемпионов.

«Локомотив»: абонемент — это не скидочная карта
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