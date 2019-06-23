«Локомотив»: абонемент — это не скидочная карта

Коммерческий директор «Локомотива» Марат Фаттахов разъяснил основные пункты абонементной программы московского клуба. Напомним, Фаттахов работает в «Локомотиве» с 1997 года.



«Действительно, по отношению к ряду московских клубов мы со своей абонементной программой стартовали на неделю позже, но не вижу в этом проблемы. Мы не конкурируем с ними за болельщиков, которые покупают абонементы. Это целевая аудитория, которая не побежит в «Спартак» или «Динамо», потому что там уже есть абонементы, а у нас их ещё нет. На мой взгляд, иногда даже лучше начинать позже — это создаёт дополнительный внутренний ажиотаж. Продолжительность периода продаж тоже не самый важный момент. Клуб, по традиции, реализует абонементы вплоть до жеребьёвки еврокубков, а онлайн-продажи нивелируют факторы отпусков, дач и прочего.

Перед руководством «Локомотива» последние годы стоит задача увеличения посещаемости матчей. Мы достигли в этом отношении серьёзных успехов, по итогам прошлого года клубом был установлен рекорд: впервые в его истории средняя посещаемость матчей РПЛ превысила 15 тыс. человек.



Мы тщательно проанализировали ситуацию с посещаемостью и выявили интересный, но печальный факт: 30% владельцев абонементов не посещают матчи против соперников не из категории «топ». Но постойте, по логике вещей, обладатель абонемента — это самый лояльный клубу болельщик, а по факту оказывается, что это далеко не так. То есть нынешняя стоимость, вернее ценность абонемента заключается только в том, что люди хотят увидеть определенного соперника. Но это же в корне неправильно: владелец абонемента — это главный фанат клуба, а не глорихантер, который использует абонемент только как скидочную карту.

Поэтому, на наш взгляд, для клуба продажа абонементов не вопрос прибыли, а вопрос моделирования поведения аудитории. Абонементы должны быть только у той части болельщиков, для кого поход на стадион находится в самом высоком приоритете. И чем больше доля таких людей будет на стадионе, тем выше будет его заполняемость. Это процесс нескольких лет. В то же время мы — за наличие множества опций, которые предполагают разные варианты похода на матчи. Стратегически это важно. К сожалению, пока есть ограничения, связанные с тем, что мы, например, по законодательству, не можем перепродавать места владельцев абонементов, если они по каким-то причинам не могут посетить матч или вообще возвращать их в продажу через билетную программу клуба. Но мы ведём работу в этом направлении», — сказал Фаттахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

Напомним, что минимальная стоимость абонементов московского «Локомотива» составляет 7 тыс. рублей.