Мане: готов обменять победу в Лиге чемпионов на успех Сенегала на Кубке Африки
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сообщил, что он мечтает стать победителем Кубка Африки в составе сборной Сенегала.
«Мы можем добиться чего-то грандиозного, всё зависит от нас. Безусловно, мы находимся в числе фаворитов, не стоит этого скрывать. Но статуса фаворита недостаточно, чтобы дойти до конца.
Победа в Кубке Африки с командой, которая никогда его не выигрывала, это что-то невероятное. Я готов обменять победу в Лиге чемпионов на успех Сенегала на Кубке Африки. Возвращение в Дакар в этом случае будет экстраординарным. Это моя безумная мечта", — приводит слова Мане France Football.
Сборная Сенегала на Кубке Африки выступает в группе С и в первом туре команда обыграла Танзанию со счётом 2:0. Также в группе выступают Алжир и Кения.
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