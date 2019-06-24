Глушаков: Каррере я говорил всё в лоб и был ему невыгоден
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал об отношениях с экс-тренером красно-белых Массимо Каррерой.
«Стал бы я поступать как-то иначе за последний год? Нет. Моей вины особо никакой не было. Если у болельщиков были вопросы — пришли бы на базу, когда у нас был плохой результат. Я ни от кого не скрывался. И тренеру я говорил всё в лоб, в глаза, за что он меня и не любил. Я был ему невыгоден.
Ни о чём не жалею. Всё это постановочное, это просто рэкет. Я об этом расскажу. Почему тяну с рассказом? Идёт бракоразводный процесс, и там тоже замешаны люди. Много всего интересного. Что бы я ни сказал, всё вывернули бы по-другому», — сказал Глушаков в интервью, опубликованном на канале «Макарена» в YouTube.
Глушаков: говорить про Карреру не хочется, он мне просто не интересен
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